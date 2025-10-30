Freddie Mercury y Montserrat Caballé tendrán una estatua en Barcelona

La futura figura, aún por diseñar, reconocerá en el parque Glòries el himno 'Barcelona' y recordará en el nuevo pulmón verde de la capital catalana el espíritu olímpico, según avanzó el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en el pódcast de Catalunya Ràdio 'Rapsòdia bohemia'.
"Barcelona le hará un homenaje a Freddie Mercury y Montserrat Caballé, dedicándole un espacio monumental en el renovado parque de Glòries, que también servirá para rememorar un momento histórico para la ciudad", dijo Collboni.
El alcalde, 'fan' confeso de Queen, señaló que espera que la pieza esté lista "antes de fin de año".
"El monumento hará referencia a los dos artistas, pero también a la canción 'Barcelona' y a lo que simbolizó durante los Juegos Olímpicos esta pieza, convertida en el himno de la ciudad", añadió.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
En los últimos años, diferentes grupos municipales han lanzado ideas sobre posibles homenajes de la ciudad a Mercury y Caballé.
El propio Collboni propuso en 2018 que ambos cantantes tuvieran cada uno una calle, porque la ciudad tenía "una deuda pendiente" con la pareja artística, ya desaparecida.
En 2023, ya como alcalde, Collboni anunció que tendrían un mirador sobre Glòries, pero finalmente será una estatua, que ha resultado la propuesta ganadora.