FundéuRAE: “en cuanto representante”, no “en tanto (que) representante”

Sin embargo, es posible ver ejemplos en los medios en los que se utiliza esta combinación: “Acudió a la reunión en tanto representante legal de la provincia y no en tanto apoderado de su lista”, “Macron, en tanto jefe del Estado, seguirá teniendo mucho que decir” o “Ha dado vía libre para que sea proclamada ya nueva secretaria general, en tanto que única aspirante a dicha responsabilidad”.

El “Diccionario panhispánico de dudas” señala que a veces “en tanto (que)” se emplea indebidamente seguido de un sustantivo para señalar que se considera como tal a una persona o una cosa (“en tanto presidente”).

Se trata de un calco del francés, lengua en la que la expresión correspondiente es “en tant que”, que sí se utiliza de esta manera. En español, por el contrario, lo apropiado es optar por “en calidad de”, “en cuanto (que)”, “como”, “considerándolo”, etc., en función del contexto exacto.

La expresión “en tanto (que)” sí se usa propiamente con sentidos temporal (“En tanto se cuece, se preparan los camarones y la salsa”), adversativo (“Decidieron desplazarse en distintas direcciones, en tanto él lo hizo hacia donde se había estacionado el carro policial”) y causal (“Supone dar un salto diagnóstico, en tanto que incluye nuevas secuencias para estudiar la médula y el canal espinal”).

Por ello, en las frases del principio habría sido mejor escribir “Acudió a la reunión como representante legal de la provincia y no como apoderado de su lista”, “Macron, en cuanto jefe del Estado, seguirá teniendo mucho que decir” y “Ha dado vía libre para que sea proclamada ya nueva secretaria general, en cuanto única aspirante a dicha responsabilidad”.

