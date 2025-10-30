Mundo
30 de octubre de 2025 - 12:35

Ganancias netas de Alrosa crecen en 26,6 % entre enero y septiembre

Moscú, 30 oct (EFE).- Las ganancias netas de la sancionada empresa rusa Alrosa, la mayor productora de diamantes del mundo, ascendieron a los 35.800 millones de rublos (448,4 millones de dólares) entre enero y septiembre de este año, 26,6 % más que el año pasado, según los resultados publicados hoy por la compañía.

Por EFE

Alrosa obtuvo ingresos durante este período de 156.760 millones de rublos (1.963,5 millones de dólares), un 5,74 % menos que entre enero y septiembre del año pasado.

La Unión Europea prohibió en enero de 2024 la compra y la venta de diamantes rusos, después de que los países del G-7 creasen un mecanismo para trazar el recorrido de los diamantes rusos a lo largo de toda la cadena de producción global.

En diciembre de 2024, Alrosa pronosticó una reducción de la producción de un 4,6 %, hasta los hasta los 33 millones de quilates.

Un mes antes, la compañía adelantó que recortaría costos laborales y de producción y suspender el desarrollo de los activos menos rentables para paliar las consecuencias de las sanciones europeas y la crisis del sector.

"La industria del diamante en 2024 continuó experimentando presiones debido a la disminución en la demanda de joyería", indicó la empresa en su comunicado, a la vez que reconoció que existe una gran reserva de diamantes en bruto.