Ganancias netas de Alrosa crecen en 26,6 % entre enero y septiembre

Moscú, 30 oct (EFE).- Las ganancias netas de la sancionada empresa rusa Alrosa, la mayor productora de diamantes del mundo, ascendieron a los 35.800 millones de rublos (448,4 millones de dólares) entre enero y septiembre de este año, 26,6 % más que el año pasado, según los resultados publicados hoy por la compañía.