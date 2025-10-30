Ganancias netas de Alrosa crecen en 26,6 % entre enero y septiembre

Alrosa obtuvo ingresos durante este período de 156.760 millones de rublos (1.963,5 millones de dólares), un 5,74 % menos que entre enero y septiembre del año pasado.
La Unión Europea prohibió en enero de 2024 la compra y la venta de diamantes rusos, después de que los países del G-7 creasen un mecanismo para trazar el recorrido de los diamantes rusos a lo largo de toda la cadena de producción global.
En diciembre de 2024, Alrosa pronosticó una reducción de la producción de un 4,6 %, hasta los hasta los 33 millones de quilates.
Un mes antes, la compañía adelantó que recortaría costos laborales y de producción y suspender el desarrollo de los activos menos rentables para paliar las consecuencias de las sanciones europeas y la crisis del sector.
"La industria del diamante en 2024 continuó experimentando presiones debido a la disminución en la demanda de joyería", indicó la empresa en su comunicado, a la vez que reconoció que existe una gran reserva de diamantes en bruto.