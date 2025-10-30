Gobierno paraguayo anuncia que el Comando Vermelho y el PCC serán declarados "terroristas"

"Se va a nombrar como organización terrorista al Comando Vemelho y al PCC. Eso se va a dar a través de un decreto", anunció el secretario permanente del Consejo de Defensa Nacional (Codena), el contraalmirante Cíbar Benítez, en una conferencia de prensa junto a los ministros del Interior, Enrique Riera; de Defensa, Óscar González, y los mandos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

"Hay sobradas razones porque ellos ya no solo inciden en la vida de las personas en particular, sino que atentan contra la soberanía, atentan contra el territorio nuestro, invaden nuestras instituciones. Son organizaciones auténticamente terroristas" , argumentó Benítez.

El alto funcionario explicó que la designación de "grupo terrorista" implica condenas mucho mayores en la legislación del país y consideró que la medida puede tener un efecto "disuasivo" en esas organizaciones.

Benítez adelantó que el presidente del país, Santiago Peña, emitirá un decreto con ese propósito en las próximas horas.

Así mismo, el contralmirante anunció que Paraguay "elevará al máximo el nivel de alerta" en todas sus fronteras, con especial despliegue en la de Brasil, y habrá refuerzos de personal y de material para defensa y seguridad.

Según Benítez, Paraguay procurará que algunas medidas "no sean exclusivamente" del país, sino "operaciones conjuntas" y "combinadas" con instituciones de Brasil y Argentina.

En la víspera, unos 2.500 agentes participaron en un megaoperativo policial en las favelas de Penha y Alemão, en Río de Janeiro.

Durante la operación, al menos 132 personas perdieron la vida, según cifras de la Defensoría Pública, una institución pública que recopiló los datos en los institutos forenses y en el lugar de los hechos, aunque el Gobierno regional solo ha confirmado 119 hasta el momento.