Gobierno Trump advierte de "desastre" para el tráfico aéreo si el cierre federal persiste

"Eso va a provocar retrasos enormes. Queremos que la gente pueda volver a casa para Acción de Gracias. Queremos que la gente pueda viajar por negocios", dijo Vance en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

El vicemandatario encabezó una mesa redonda con trabajadores de aerolíneas y Duffy, asegurando que "el estrés por la falta de pago" en los controladores del tráfico aéreo está generando una crisis que podría desencadenar un "desastre".

De acuerdo con la Casa Blanca, entre los asistentes a la mesa redonda del jueves se encontraban el director ejecutivo de American Airlines, Robert Isom, el director ejecutivo de United Airlines, Scott Kirby, el presidente de la Asociación Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo, Nick Daniels, y el presidente de Teamsters, Sean O'Brien.

La reunión tuvo lugar después de que los controladores aéreos no recibieran su primer sueldo completo desde el cierre el viernes pasado. Los controladores, empleados por el Gobierno, se encuentran entre los funcionarios públicos obligados a seguir trabajando sin cobrar.

En 2019, durante el cierre de Gobierno más largo de la historia, las bajas por enfermedad que solicitaron muchos controladores aéreos paralizaron parte del tráfico aéreo nacional y contribuyeron a forzar un acuerdo legislativo.

En el Senado algunos republicanos han presentado iniciativas para financiar los salarios de empleados esenciales como los controladores aéreos, aunque se ha acabado por subrayar la prioridad de encontrar un plan de financiación federal que levante el cierre por completo.

El bloqueo en el que se encuentra actualmente el Senado pasa por las demandas de los demócratas que, para dar a los republicanos los votos que necesitan para aprobar un presupuesto que levante el cierre del Gobierno Federal, exigen que se prolonguen los subsidios del Obamacare que caducan a final de año, lo que según los expertos elevará considerablemente las primas para 2026.