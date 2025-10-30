Hamás entregará a la Cruz Roja los cuerpos de dos presuntos rehenes en Gaza esta tarde

"Como parte del acuerdo de intercambio de prisioneros #TormentaDeAlAqsa, las Brigadas Al Qasam entregarán los cuerpos de dos prisioneros israelíes a las 4 p.m. hora de Gaza", recoge el comunicado difundido por la milicia palestina.

Al Qasam dijo haber recuperado el martes los cadáveres de dos rehenes israelíes, Amiram Cooper y Saher Baruch, y había asegurado horas antes que devolvería uno de los cuerpos. Sin embargo, a la luz de los bombardeos israelíes contra Gaza que se desarrollaron desde la tarde a la mañana del miércoles, la milicia aplazó su entrega.

El grupo buscó a Cooper durante 13 días en un túnel en Jan Yunis, en el sur de Gaza, hasta finalmente dar con su cuerpo. Falleció con 85 años de edad durante su cautiverio en Gaza y, mientras medios israelíes como Yedioth Ahronoth recogen que murió cuando el túnel en el que le retenían colapsó por los bombardeos, otros mantienen que fue asesinado por sus captores.

El canal saudí Al Hadath aseguró el martes que Al Qasam halló un segundo cadáver en el túnel, aunque no detalló si era el de Baruch.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La milicia no ha especificado qué dos cuerpos devolverá hoy.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Saher Baruch, de 25 años, también murió en Gaza y el Ejército israelí reconoció en enero de 2024 que fue durante una operación de rescate fallida.

Entonces, las fuerzas armadas aseguraron no poder determinar si Baruch había sido asesinado por Hamás o por el propio fuego de las tropas el 8 de diciembre.

Una vez Al Qasam entregue los cuerpos a la Cruz Roja en Gaza, esta los transportará hasta una posición del Ejército israelí, que se encargará de sacar sus ataúdes de Gaza y llevarlos hasta el Centro de Medicina Forense Abu Kabir de Yaffa (al sur de Tel Aviv).

El instituto forense será el encargado de identificar los cuerpos.

En otras ocasiones, Hamás ha devuelto cuerpos que no se correspondían con ningún rehén de los 13 restantes en el enclave. El último caso se produjo el lunes por la noche, cuando la milicia devolvió los restos de un fallecido cuyo cuerpo el Ejército ya había sacado de Gaza en 2023.

Esto, sumado a que el hallazgo de su cuerpo había sido escenificado por Hamás y a la muerte de un soldado en un presunto ataque de los islamistas en el sur de la Franja, se convirtió en uno de los argumentos de Israel para bombardear Gaza el martes.