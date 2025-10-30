Honda suspende su producción en México por las tensiones en torno a Nexperia, según Nikkei

El parón afecta a la planta automotriz de Celaya, en el centro de México, donde fabrica su camioneta SUV HR-V. La fábrica, con capacidad anual para unas 200.000 unidades, es un importante centro de exportación para el mercado estadounidense, el mayor de Honda.

La empresa no reveló detalles sobre la magnitud de los recortes ni su duración estimada y señaló en declaraciones al diario económico que está haciendo todo lo posible para minimizar el impacto de la escasez. Y añadió que la producción de motocicletas en otra planta que tiene en el país no se ha visto afectada.

El fabricante nipón no ha hecho ninguna declaración pública sobre el asunto.

Honda usa semiconductores estándar fabricados por Nexperia en piezas como las unidades de control eléctrico de ciertos modelos, suministradas por sus socios comerciales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los proveedores está experimentando una escasez de estos componentes después de que China restringiera el pasado 4 de octubre las exportaciones de productos de la empresa de capital chino con sede en Países Bajos, en respuesta a la decisión del Gobierno neerlandés de intervenir Nexperia alegando motivos de seguridad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Honda también indicó que el lunes comenzó a ajustar su producción en Estados Unidos y Canadá debido al caso, aunque no ofreció mayores detalles al respecto.

La compañía japonesa vendió 1,61 millones de vehículos en Norteamérica en 2024, cerca del 40 % de sus ventas globales, y una desaceleración en dicho mercado podría afectar a sus ganancias del ejercicio en curso, que cerrará el 31 de marzo de 2026.