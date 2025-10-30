India afirma que su seguridad energética guía su postura ante sanciones de EE.UU. a Rusia

"Estamos estudiando las implicaciones de las recientes sanciones de Estados Unidos a las empresas petroleras rusas. Nuestras decisiones, naturalmente, tienen en cuenta la dinámica evolutiva del mercado global", indicó en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores, Randhir Jaiswal.

Sin embargo, reiteró que la "posición sobre la cuestión más amplia del abastecimiento de energía es bien conocida". Con ello se refirió al argumento de la seguridad energética que ha esgrimido Nueva Delhi durante los dos últimos años para llevar a niveles récord sus compras de petróleo ruso pese a la guerra de Ucrania.

"Nos guía el imperativo de asegurar energía asequible de diversas fuentes para satisfacer las necesidades de seguridad energética de nuestros 1.400 millones de habitantes", dijo el portavoz.

La declaración oficial del Ministerio de Exteriores se produce un día después de que una de las principales refinerías del país, HPCL-Mittal Energy Ltd (HMEL), anunciara que suspenderá sus compras de crudo ruso debido a estas sanciones.

HMEL fue la primera compañía india en reaccionar públicamente a las sanciones que Washington anunció el 22 de octubre contra los gigantes energéticos rusos Rosneft y Lukoil.

La India se había convertido en el mayor comprador mundial de crudo ruso desde la invasión de Ucrania. Rusia llegó a suministrar hasta el 40 % de las importaciones totales de crudo indias en el último año fiscal.

Las nuevas sanciones coinciden con una renovada presión verbal del presidente de EE.UU., Donald Trump, y la imposición de una tasa arancelaria punitiva sobre los productos indios para castigar las compras de crudo ruso.