Italia condena las "atrocidades" en Sudán y pide un cese inmediato de las hostilidades

El comunicado italiano se produce después de que la Misión de Investigación de la ONU en Sudán publicara un informe que documenta ejecuciones de civiles desarmados por motivos étnicos, así como violencia sexual, saqueos generalizados, destrucción de infraestructura vital y desplazamiento masivo forzado.

"Italia expresa gran preocupación ante los informes que llegan en estas horas desde Al Fasher, que dan cuenta de atrocidades cometidas a gran escala, ejecuciones sumarias y actos de violencia deliberada contra civiles por parte de las FAR", se indica en la nota.

Según los expertos, la caída de Al Fasher -último gran bastión que conservaba el ejército sudanés en la región occidental de Darfur- tras año y medio de asedio marca un crítico punto de no retorno en la guerra civil que sufre Sudán desde abril de 2023.

El ministerio italiano advirtió que esta situación representa "un agravamiento dramático de la ya devastadora guerra civil en Sudán, con consecuencias humanitarias potencialmente catastróficas".

Además, hizo un llamamiento a todas las partes "a cesar de inmediato las hostilidades" y "a respetar el derecho humanitario internacional y los derechos humanos".

"Los civiles deben ser protegidos y las organizaciones humanitarias deben poder acceder con seguridad a las zonas de crisis", se añade.