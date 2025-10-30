La ALBA aplaude el respaldo en la ONU por el fin del bloqueo de Estados Unidos en Cuba

"Una vez más, la inmensa mayoría de la comunidad internacional expresó el repudio de los pueblos a la desmedida, supremacista, improcedente e imperialista posición de los gobiernos estadounidenses contra Cuba durante más de seis décadas, causante de profundas pérdidas superiores a 5.000 millones de dólares al año", señaló la ALBA en un comunicado publicado en X.

A su juicio, las presiones de Estados Unidos no fueron capaces de cambiar el "apoyo abrumador" de la comunidad internacional a que se ponga fin a las sanciones, "ni ocultar el hecho irrebatible de que el bloqueo económico es un arma de agresión inaceptable".

"El pueblo cubano digno y resiliente ha sabido crecerse en las dificultades, convencido de que la verdad lo asiste y de que doblegarse ante la crueldad de Washington no es una opción", añadió.

El miércoles, Estados Unidos, Israel, Argentina, Paraguay, Macedonia del Norte, Ucrania y Hungría votaron en contra de la resolución de la ONU, mientras que Ecuador, Letonia y Costa Rica, entre otros países, se abstuvieron.

La iniciativa se aprobó con 165 votos a favor.

De esta manera, los presidentes de Estados Unidos y Argentina, Donald Trump y Javier Milei, agrietaron la casi unanimidad que Cuba había amasado en contra de las sanciones de Washington a la isla, que nunca había recibido siete votos en contra.

La resolución, no vinculante y presentada por Cuba desde 1992, ha contado en los últimos años con un apoyo prácticamente unánime de la comunidad internacional (187 votos a favor de poner fin al bloqueo, con dos en contra, los de Estados Unidos e Israel).

Estados Unidos argumentó que Cuba es una "amenaza a la paz y la seguridad", e incluso ha acusado a La Habana de participar en la guerra en Ucrania y ser una fuente de inestabilidad en Latinoamérica.