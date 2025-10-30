La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 0,17 %

Por su parte, el índice general S&P BYMA retrocedió un 0,12 %, hasta los 115.176.702,28 puntos.

Entre las líderes, los mayores descensos fueron para las acciones de Edenor (-3,5 %), Transportadora Gas del Sur (-3 %) y Cresud (-2,9 %).

Por el contrario, cerraron en positivo los papeles de Ternium (+2,9 %), Bolsas y Mercados Argentinos (+2,8 %) y Grupo Financiero Galicia (+1,5 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares avanzaron entre el 0,4 % y el 3 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina subió a 676 puntos básicos.

En el mercado cambiario, el precio del dólar estadounidense, subió cinco pesos en el estatal Banco Nación, donde cerró a 1.465 pesos para la venta al público.

En la plaza oficial mayorista, el dólar subió 4,50 pesos, a 1.437,50 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' bajó 10 pesos, a 1.450 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron con tendencia mixta.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió un 0,3 %, hasta los 1.491,01 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) retrocedió un 0,3 %, a 1.470,60 pesos por dólar.