La Bolsa de Madrid cae el 0,68 % pero sigue por encima de 16.000 puntos

Después de seis sesiones consecutivas al alza, el índice de referencia del parqué nacional español, el IBEX 35, perdió 109,8 puntos, ese 0,68 %, hasta los 16.040,3 puntos. En el año gana el 38,34 %.

La subida del 0,5 % de Wall Street al cierre español y después de abrir con una caída moderada permitía a la Bolsa española reducir sus pérdidas en esta jornada. El barril de petróleo Brent bajaba el 0,02 %, hasta los 64,91 dólares.

De los grandes valores solo subió la petrolera Repsol, el 0,53 %, mientras que el grupo textil Inditex bajó el 2,74 % (segunda mayor caída del IBEX); Banco Santander el 2,56 % (tercer puesto por pérdidas de ese índice), BBVA el 1,71 %, Telefónica el 0,69 % y la energética Iberdrola el 0,4 %.