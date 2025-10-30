La bolsa de São Paulo renueva su puntuación récord tras séptima subida consecutiva

El Ibovespa, índice de referencia del parqué paulista, el mayor de América Latina, terminó la jornada en los 148.780 puntos, su mayor nivel histórico, tras desacelerarse al final del día y haber alcanzado a media jornada un récord de 149.234 puntos.

En el mercado de divisas, el real brasileño se depreció un 0,41 % frente al dólar, que terminó el día cotizado a 5,3798 reales para la compra y 5,3804 reales para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El parqué paulista se contagió del optimismo de los mercados mundiales luego de que Estados Unidos y China acordaran reducir sus aranceles y dar una tregua en su guerra comercial, pero desconfiado ante las dudas que dejó la Reserva Federal (FED) estadounidense sobre si proseguirá con la reducción gradual de los tipos.

El Ibovespa también subió impulsado por la apreciación de las acciones de Vale y de otras mineras y siderúrgicas tras el aumento de los precios del hierro en China, principal destino de las exportaciones brasileñas de hierro.

Las acciones ordinarias de Vale, tradicionalmente entre las más negociadas en la plaza paulista, cerraron con una apreciación del 0,75 %.

Entre las acciones del índice Ibovespa las que terminaron la jornada con las mayores subidas fueron las ordinarias de la farmacéutica Hypera, con una apreciación del 4,95 %, seguidas por las ordinarias del fabricante de cervezas Ambev (+4,66 %) y por las ordinarias de la inmobiliaria MRV (+4,22 %).

Las que más perdieron valor fueron las preferenciales del banco Bradesco, con una caída del 3,88 % por la decepción generada por la divulgación de sus resultados trimestrales, seguidas por las ordinarias del mismo banco (-3,56 %) y por las preferenciales de la petroquímica Braskem (-2,86 %).

El volumen negociado en la bolsa paulista ascendió a los 20.978,2 millones de reales (unos 3.898,7 millones de dólares) en 2,98 millones de operaciones financieras.