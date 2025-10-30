La economía de la eurozona creció un 0,2 % en el tercer trimestre, una décima más

En comparación con el tercer trimestre de 2024, la economía creció un 1,3 % en los países de la moneda única y un 1,5 % en el conjunto de los Veintisiete, según la estimación preliminar publicada este jueves por la oficina de estadística comunitaria Eurostat.

Entre las grandes economías del euro el comportamiento fue dispar en el tercer trimestre.

España volvió a ser la que más creció pese a que la progresión de su PIB fue dos décimas menor que en el trimestre previo, del 0,6 %, seguida de Francia, cuyo crecimiento se aceleró dos décimas hasta el 0,5 %, y de Países Bajos, cuyo PIB aumentó una décimas más, hasta el 0,4 %.

Sin embargo, Alemania, principal economía de la Unión Europea, e Italia vieron estancarse su PIB (0,0 %) tras haber registrado descensos del 0,2 % y 0,1 %, respectivamente, entre abril y junio.

Entre los quince países para los que Eurostat dispone de datos, Suecia registró el mayor incremento de su PIB (1,1 %), seguida de Portugal (0,8 %), República Checa (0,7 %), España (0,6 %), Francia (0,5 %) y Países Bajos (0,4 %).

En línea con la media de la UE se situó la expansión del PIB en Bélgica (0,3 %), mientras que Estonia (0,1 %) y Austria (0,1, %) registraron avances por debajo de esa cota y en Alemania, Italia y Hungría el indicador se mantuvo sin cambios.

Por el contrario, el PIB se contrajo en Lituania (-0,2 %), Irlanda y Finlandia (ambas -0,1 %).

Como en los dos trimestres anteriores, el crecimiento en la eurozona entre julio y septiembre superó las proyecciones hechas en mayo por la Comisión Europea - que en este caso eran del 0,1 % -, lo que induce a pensar que las próximas previsiones macroeconómicas, que el Ejecutivo comunitario publicará en noviembre, podrían revisar al alza la estimación del 0,9 % para el conjunto de 2025.

El Banco Central Europeo ya elevó en septiembre su proyección para este ejercicio en tres décimas, hasta el 1,2 %, gracias al resultado mejor de lo estimado del primer trimestre del año.

Eurostat publicará su segunda estimación del PIB, ya con cifras para todos los países de la UE, así como los datos de empleo del tercer trimestre, el próximo 14 de noviembre.