La Fiscalía de Guatemala lanza un nuevo intento de retirar la inmunidad del presidente

La Fiscalía informó en un comunicado de prensa que solicita el retiro de la inmunidad por un posible delito de incumplimiento de deberes por parte del mandatario.

Las autoridades del Ministerio Público, cuya cúpula está sancionada por la Unión Europea y Estados Unidos bajo señalamientos de corrupción, suman al menos cinco solicitudes similares en contra del mandatario desde 2023, por diversos motivos, sin éxito hasta la fecha.

La Fiscalía indicó que el máximo dirigente del Gobierno es el responsable de la fuga de los reos, en su mayoría pandilleros, quien escaparon de la prisión Fraijanes II por causas que aún se investigan.

Dicha fuga fue divulgada el pasado 12 de octubre y provocó la salida del ministro de Interior (Gobernación), Francisco Jiménez.

Desde que ganó las elecciones en 2023, el Ministerio Público ha intentado derribar al Gobierno de Arévalo de León, quien ha tachado como corrupta y enemiga de la patria a la fiscal general, Consuelo Porras Alarcón.

Las investigaciones por este caso, denominado "Corrupción en el Sistema Penitenciario", ha llevado a la detención de 24 miembros del Sistema Penitenciario, entre ellos el ex subdirector de Fraijanes II, Víctor Arnoldo Alveño Barco, y 23 guardias del mismo.

Desde la fuga, han sido recapturados cuatro reos y las autoridades han emitido una recompensa de casi 20.000 dólares por información que lleve a la captura de los otros 16 pandilleros que escaparon de la cárcel.