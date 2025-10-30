La tasa de desempleo cae en Alemania en octubre al 6,2 %

Corregidos los efectos estacionales, el número de desempleados prácticamente no varió respecto al mes anterior, con solo mil personas menos sin trabajo, según los datos difundidos este jueves por la Agencia Federal de Empleo (BA).

Respecto a octubre del año pasado, la cifra de personas sin empleo creció en 120.000 y la tasa de desempleo avanzó dos décimas.

"En octubre, el desempleo y el subempleo siguieron disminuyendo. La evolución del empleo sigue siendo débil y la demanda de nuevos trabajadores es escasa. En general, la reactivación otoñal carece hasta el momento de impulso", indicó la presidenta de la BA, Andrea Nahles.

El subempleo, que también tiene en cuenta la política laboral y la incapacidad laboral a corto plazo, retrocedió en octubre en términos desestacionalizados en 14.000 personas respecto al mes pasado, hasta los 3.554.000, prácticamente el mismo número que hace un año.

El número de trabajadores en jornada reducida subvencionada ("Kurzarbeit") se situaba en agosto -último mes con datos reales- en 171.000, lo que supone 32.000 menos que un mes atrás, pero 6.000 más respecto al mismo mes del año anterior.

En octubre, 984.000 personas cobraron subsidio de desempleo, 104.000 más que hace un año, y 3.828.000 personas -un 7,0 % de la población activa- percibieron la prestación social básica para demandantes de empleo, 134.000 menos.

En octubre había 623.000 puestos vacantes registrados en la BA, 66.000 menos que hace un año.