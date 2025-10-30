Mundo
La tasa de desempleo en Italia se situó en el 6,1 % en septiembre

Roma, 30 oct (EFE).- La tasa de desempleo en Italia se situó en el 6,1 % en septiembre, lo que supone un aumento del 0,1 puntos porcentuales respecto al mes anterior y sin variaciones respecto al mismo mes de 2024, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística (Istat) en sus datos preliminares.

La tasa de ocupación llegó en septiembre al 62,7 %, con una aumento de 0,2 puntos porcentuales respecto a agosto y un aumento de 0,3 puntos respecto al mismo mes del año anterior.

En septiembre de 2025, el número de personas con empleo fueron 24.221.000 con un aumento de los empleados fijos a 16.551.00 y una disminución de los empleados con contrato temporal a 2.466.000, mientras resultan estables los autónomos en 5.204.000

La tasa de inactividad, que incluye a quienes ni estudian ni buscan empleo, se situó en septiembre en el 33,1 %, lo que supone 0,3 puntos porcentuales menos que el mes anterior y también 0,3 puntos menos respecto a septiembre de 2024.

Mientras que la tasa de desempleo juvenil (entre los 15 y 24 años) se situó en el 20,6 %, lo que supone 0,9 puntos porcentuales más que el mes pasado y 1,7 puntos más respecto a septiembre del año anterior.

