La tasa de la inflación interanual bajó en octubre en Alemania al 2,3 %

Con respecto a septiembre, la tasa aumentó un 0,3 %.

La inflación subyacente, que no tiene en cuenta los precios de los alimentos y de la energía, se situó en octubre en el 2,8 %, la misma tasa que el mes anterior.

Los precios de los servicios subieron un 3,5 %, por encima del 3,4 % de septiembre.

Los precios de la energía siguieron bajando en octubre, con una contracción del 0,9 %, mientras que los de los alimentos subieron en un 1,3 %.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El IPC armonizado para Alemania, que se calcula con criterios comunitarios, se elevó en octubre en un 2,3 % en términos interanuales, una décima menos que el mes anterior, y subió en un 0,3 % con respecto al mes anterior, más que el 0,2 % de septiembre.