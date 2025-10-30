La UA condena las atrocidades y posibles crímenes de lesa humanidad en Al Fasher

"Informaciones fidedignas indican que las operaciones de las FAR en Al Fasher han estado acompañadas de graves violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de derechos humanos, incluyendo ataques contra civiles, asesinatos, violaciones, torturas, saqueo y destrucción de infraestructura civil", como hospitales, mercados e instalaciones humanitarias, señaló en un comunicado la ACHPR.

"Miles de personas permanecen atrapadas en la ciudad, sin acceso a alimentos, medicinas ni rutas de evacuación seguras, lo que constituye un castigo colectivo y actos que podrían constituir crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad", añadió.

Este órgano de la UA, con sede en Gambia, reiteró su petición para que se cree un mecanismo independiente de rendición de cuentas para los crímenes cometidos en Sudán, que se garantice el acceso humanitario a Al Fasher y que se proteja a los civiles.

Al Fasher, capital de Darfur Norte, que acogía a cientos de miles de desplazados y estaba bajo asedio de los paramilitares desde mayo de 2024, era el último baluarte del Ejército sudanés en esa vasta región occidental compuesta por cinco estados.

Su caída en manos de las FAR ha suscitado temores sobre la posibilidad de que conduzca a la separación del oeste del resto del país.

Varias organizaciones y autoridades han denunciado en los últimos días numerosas atrocidades y asesinatos de civiles dentro de la ciudad, así como de personas que intentaban huir a localidades más seguras, en medio de una situación humanitaria calificada de "sin precedentes".

La guerra en Sudán, iniciada en abril de 2023, ha provocado decenas de miles de muertes, ha obligado a más de 13 millones de personas a huir de sus hogares y ha convertido al país en el escenario de la peor crisis humanitaria del planeta, ya que la mitad de la población se enfrenta a una inseguridad alimentaria grave, según la ONU.