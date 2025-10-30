Lagarde considera que el BCE "está en un buen lugar, que no es inamovible"

El Consejo de Gobierno del BCE decidió anteriormente por unanimidad en la ciudad italiana de Florencia, porque se reúne una vez al año fuera de su sede central en Fráncfort, mantener los tipos de interés a los depósitos en el 2 %.

Lagarde dijo que no se va a quejar del crecimiento de la zona del euro, que mejoró un 0,2 % en el tercer trimestre del año, respecto al trimestre anterior.

El BCE considera que se han mitigado los riesgos a la baja para el crecimiento económico de la región después de que la Unión Europea (UE) y EEUU lograran un acuerdo comercial en verano; del reciente alto el fuego en Gaza y de los progresos en las negociaciones comerciales entre EEUU y China anunciados hoy.

Pero, al mismo tiempo, advirtió Lagarde, el entorno de comercio global es todavía volátil y podría interrumpir las cadenas de suministro, debilitar más las exportaciones y reducir el consumo y la inversión.

La presidenta del BCE también mencionó que existen riesgos para el crecimiento por posibles problemas de suministros como los de chips para la industria automovilística pero que todavía no se han materializado.

Lagarde consideró que las tensiones geopolíticas, en concreto la guerra de Rusia contra Ucrania, es la principal fuente de incertidumbre para la economía.

"Las perspectivas para la inflación continúan siendo más inciertas de lo habitual a causa de que el entorno de política comercial es todavía volátil", dijo Lagarde.