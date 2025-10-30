Las elecciones presidenciales en Portugal serán el 18 de enero de 2026

"En los términos previstos en la Constitución y la Ley Electoral, el presidente de la República firmó el decreto que fija las elecciones presidenciales para el domingo 18 de enero de 2026, que fue enviado para su publicación en el Diario de la República (boletín oficial)", dice la nota.

Son varios los candidatos que ya se han postulado, entre ellos el almirante Henrique Gouveia e Melo, exjefe del Estado Mayor de la Armada de Portugal; el comentarista político Luís Marques Mendes, exministro de Asuntos Parlamentarios; el líder del partido de ultraderecha Chega, André Ventura; y el exsecretario general del Partido Socialista António Seguro, exministro adjunto.

Rebelo de Sousa, que es presidente desde 2016, no puede presentarse porque la ley estipula que solo se puede estar en el cargo dos mandatos consecutivos.

A las elecciones presidenciales, pueden concurrir como aspirantes ciudadanos de nacionalidad portuguesa, con derecho a voto y que sean mayores de 35 años de edad.

