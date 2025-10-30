Los 100.000 millones de financiación climática para el desarrollo se cumplieron en 2023

Esta meta se había superado por primera vez en 2022, y la OCDE avanzó este jueves en un informe, sin dar cifras precisas, que eso se volvió a repetir en 2023.

Según sus datos preliminares, el nivel de financiación alcanzado en 2023 fue similar al récord de 115.900 millones de dólares registrado en 2022, lo que consolida el compromiso de las economías avanzadas con la ayuda climática.

La OCDE, que publicará su próximo informe completo sobre financiación climática a mediados de 2026, destacó que el reto ahora es avanzar hacia el nuevo objetivo colectivo acordado en la COP29: movilizar al menos 1,3 billones de dólares anuales de todas las fuentes para 2035, con una contribución de 300.000 millones liderada por los países desarrollados.

El organismo alertó, no obstante, de que la alineación del sistema financiero global con los objetivos climáticos del Acuerdo de París "sigue siendo insuficiente", ya que la energía limpia representa solo el 6 % de las inversiones globales y los bonos verdes menos del 5 % del total corporativo.

La OCDE subrayó que alcanzar la neutralidad de carbono y fortalecer la resiliencia climática requerirá movilizar financiación a gran escala y evaluar rigurosamente los avances de las iniciativas públicas y privadas.