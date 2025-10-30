Los cineastas Salinas y Sonzini lamentan la consolidación de Milei y le reprochan recortes

"Se buscó un enemigo, encontró al cine y paralizó la producción a todas sus escalas", de manera que en Argentina "se está liquidando el cine de manera completa: el grande, el mediano, el pequeño y el ínfimo", señaló Salinas tras estrenar junto a Sonzini su ópera prima ('La noche está marchándose ya',) en el festival de Valladolid (Seminci).

En Argentina "es absolutamente excepcional la producción a escala privada", dijo ante los medios respecto a la posibilidad de que el cine en su país pueda emerger desde otros ángulos.

El Gobierno de Milei "se ha propuesto que en Argentina se deje de hacer cine y que también desaparezca la cultura", resumió el autor de este filme que compite en la sección oficial de esta 70.ª Semana Internacional de Cine de Valladolid, rodado en blanco y negro con un verso del compositor español José Luis Perales como título.

"No esperábamos que ganara Milei, pero la vida política en Argentina es impredecible, por eso no hay que volverse loco. Hay que tener paciencia y no por eso vamos a dejar de hacer cine", añadió Sonzini.

Ellos mismos han logrado, con su ópera prima, llevar la cinematografía de su país a Europa y conseguir premios como el obtenido en el DocLisboa. Ahora compiten por la Espiga de Oro de la Seminci, certamen que se clausura este 1 de noviembre.

'La noche está marchándose ya' fue escrita en un mes y rodada en tres semanas en un cine de Córdoba (Argentina).

En la cinta, el blanco y negro entronca con la plástica y esencia del cine de los años 30 del siglo XX, cuando resistió a una dura "crisis política, social y económica" similar a la que ahora atraviesa su país, dijo Sonzini sobre la existencia de una "realidad muy turbulenta".

Es lo que le sucede al protagonista de ese filme, cuyo título está extraído del disco del poeta, compositor y cantante español José Luis Perales ('¿Qué pasará mañana?'/1982), recurrente como banda sonora a medida que el metraje profundiza en el relato: un encargado de proyección de un cine municipal abocado al cierre por falta de ayuda.

La caída libre del protagonista -económica, laboral, personal y afectiva- es una metáfora de lo que ahora acontece en su país: "Una realidad política muy turbulenta donde el retorno de Milei y de la derecha ha marcado una crisis vital", en opinión de Sonzini.

La narración no cede al pesimismo, con una dimensión lúdica marcada por el resto de los personajes, marginales que subsisten en las calles sin perder la esperanza que la dupla Salinas-Sonzini les asigna en la escena final y con alusión a los recortes de Milei.

De forma solapada, aunque pretendida, aparecen alusiones al equipo de fútbol de Córdoba, el histórico Atlético Belgrano, con 120 años de vida y un laureado recorrido en la historia del fútbol del país que lanzó a Alfredo Di Stéfano, Diego Armando Maradona, Mario Alberto Kempes y Leo Messi.