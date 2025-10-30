Malasia dice que ha firmado un acuerdo de defensa con EEUU durante la visita de Hegseth

"Firmamos un acuerdo de cooperación en materia de defensa entre Malasia y EE.UU. para fortalecer aún más las relaciones de defensa y seguridad entre ambos países. Anteriormente, no existía un marco formal ni estructurado, aunque hemos realizado numerosos ejercicios conjuntos (...) y recibido apoyo estadounidense", dijo Nordin tras reunirse con Hegseth, en el marco de la reunión de defensa que la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) celebra con países aliados desde hoy y hasta el domingo.

El titular de Defensa malasio señaló que él y su par estadounidense abordaron "temas bilaterales, así como los desafíos generales que se presentan en el mar de China Meridional", reclamado en casi su totalidad por Pekín, lo cual choca con postulados de países del Sudeste Asiático, principalmente Malasia, Vietnam, Filipinas e Indonesia.

El acuerdo al que alude Nordin llega después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro malasio, Anwar Ibrahim, suscribieran el domingo un pacto que, según la Casa Blanca, amplía el acceso de Washington a las tierras raras del país asiático, durante la cumbre de la ASEAN y países aliados a la que asistió el mandatario estadounidense.

Hegseth se encuentra en la capital malasia para participar en el encuentro que los países de la ASEAN (Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia, Timor Oriental y Vietnam) celebran en materia de defensa con países aliados, una cita en la que, además de EE.UU., participan este año países como China, Corea del Sur, Japón e India.

