México intercepta un barco en Sinaloa con 28 adolescentes originarios de Chiapas

Aunque las primeras informaciones apuntaron a que se había realizado un rescate y que presuntamente los jóvenes estaban siendo secuestrados, autoridades de Protección Civil del estado descartaron que se tratara de una actividad relacionada con el tráfico de personas.

Según reportan medios locales, Ángel Daniel Corrales López, encargado de Protección Civil, afirmó que los jóvenes son jornaleros agrícolas que regresaban al estado de Chiapas después de que, durante una revisión en el lugar de trabajo, en el estado de Baja California, no se pudiera acreditar que contaban con la autorización de sus padres o tutores legales para trabajar.

“No se trata de un rescate ni de un secuestro. Los menores venían en tránsito, en un operativo coordinado por las autoridades, únicamente porque no se comprobó que contaran con el consentimiento de sus padres para trabajar”, señaló.

Según las autoridades, los adolescentes estaban siendo trasladados vía marítima como pasajeros hasta el puerto de Topolobampo, en el municipio de Ahome, para ser devueltos a sus familias en Chiapas.

Mientras tanto, la Fiscalía actualizó que “las personas quedaron bajo resguardo de la Vicefiscalía Regional de la Zona Norte (…) a fin de brindarles atención y protección integral”.

Además, el ministerio público señaló que “no se reportaron personas detenidas relacionadas con este hecho”.