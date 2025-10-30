Ministros de Transporte de Latinoamérica acuerdan crear red para transformar el sector

La red se centrará en los principales desafíos del sector transporte, entre ellos la movilidad segura, la sostenibilidad financiera del transporte público, la resiliencia de la infraestructura, la incorporación de nuevas tecnologías y digitalización, la modernización de cadenas logísticas y corredores estratégicos y la ampliación de la oferta de transporte limpio.

Así lo dio a conocer este jueves en un comunicado el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que copresidirá la red junto al International Transport Forum (ITF) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

La decisión se adoptó al cierre del Diálogo Regional de Políticas de Transporte para América Latina y el Caribe, organizado por el Gobierno de la República Dominicana, el BID y el ITF, se informó este jueves.

El Diálogo Regional reunió a ministros, secretarios y autoridades de alto nivel de la región, además de delegaciones invitadas de Europa, durante dos días en la capital de la República Dominicana.

