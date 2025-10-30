Netflix divide sus acciones en diez para hacerlas más accesibles a empleados e inversores

Los accionistas registrados al 10 de noviembre recibirán nueve acciones adicionales por cada una que posean, informó la empresa en un comunicado. Las acciones serán distribuidas tras el cierre de la bolsa del 14 de noviembre y comenzarán a cotizar con el nuevo precio ajustado a partir de la apertura del mercado del lunes 17.

La división de las acciones no altera el valor global de la compañía ni la participación porcentual de los accionistas, pero reduce el precio por acción, lo que puede abrir la puerta a una mayor participación minorista y a flexibilizar el acceso para empleados y pequeños tenedores.

En su comunicado, Netflix explicó que "el propósito de la división es restablecer el precio de mercado de las acciones ordinarias de la compañía a un rango que resulte más accesible para los empleados que participan en el programa de opciones sobre acciones".

Tras el anuncio, los títulos de Netflix subieron más de un 2 % en las operaciones posteriores al cierre en Wall Street, después de concluir la jornada en 1.089 dólares por acción, con una ganancia acumulada del 42 % en lo que va de año.

La plataforma, que opera en más de 190 países y cuenta con más de trescientos millones de suscriptores de pago, mantiene su posición de liderazgo en el sector del entretenimiento por ‘streaming’.

La empresa informó la semana pasada de que logró un beneficio neto de 8.562 millones de dólares en los nueve primeros meses de 2025, lo que supone el 25,1 % más con respecto al mismo periodo del año anterior.

El aumento en mención estuvo impulsado por el crecimiento de suscriptores con el lanzamiento de programas emblemáticos de la plataforma, como el estreno de la segunda temporada de ‘Wednesday’, la secuela del filme ‘Happy Gilmore’ o la película más popular de su catálogo hasta la fecha, 'Kpop Demon Hunters'.

El beneficio de Netflix por acción ajustado (EPS en inglés) fue de 5,87 dólares en el tercer trimestre de 2025, por debajo de los 6,97 dólares esperados por los analistas, a pesar de que la compañía alcanzó unos ingresos de 11.510 millones de dólares en ese periodo, un 17 % más.