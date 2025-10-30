Nicaragua busca consolidarse en la Franja y la Ruta de China con zonas especiales

La Ley de Creación de Zonas Económicas Especiales de la Franja y la Ruta, presentada en la víspera por los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, fue aprobada de forma expedita, sin debate y unanimidad por el Parlamento, controlado por los sandinistas y sus aliados, en una sesión celebrada en Managua.

El Legislativo destacó que esa normativa consolida los esfuerzos del Ejecutivo sandinista "para posicionar a Nicaragua como un nodo logístico internacional, aprovechando su posición geográfica, paz, estabilidad y seguridad jurídica".

La ley establece beneficios fiscales y aduaneros a las empresas que operen en Zonas Económicas Especiales de la Franja y 1a Ruta, como la exoneración del 100 % de todas sus actividades económicas.

También exención del 100 % del pago de Impuesto sobre la Renta de Actividades Económicas (IR) durante 10 años, renovables cada 10 años de forma indefinida.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además exención del 100 % del pago de Impuesto sobre los dividendos obtenidos de la actividad económica durante 10 años, renovables cada 10 años de forma indefinida.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, exención de impuestos y tasas a extranjeros no residentes en concepto de: intereses sobre préstamos, comisiones, honorarios y pagos por servicios legales en el exterior o en Nicaragua.

La ley también establece exención de todos los impuestos, derechos de aduana y de consumo, asociados con las importaciones de bienes y servicios destinados a su operación; así como exención de Impuesto al Valor Agregado (IVA) a compras locales e importaciones de bienes y servicios.

Otros beneficios serán la exención total de impuestos indirectos, de venta o selectivos de consumo; exención total de impuesto a la trasmisión de bienes muebles e inmuebles; y la exención total de impuestos municipales.

La norma establece que serán beneficiados con esos incentivos "las personas jurídicas, públicas, privadas, mixtas, nacionales o extranjeras que operen las Zonas Económicas Especiales de la Franja y la Ruta en los sectores como industria manufacturera, agroindustria, tecnología, servicios de valor agregado que facilitan el nacional".

El 1 de agosto de 2024, Nicaragua y China inauguraron una ruta marítima comercial directa en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta, con el fin de aprovechar los beneficios del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países.

El TLC entre el gigante asiático y el país centroamericano, firmado el 31 de agosto de 2023, comenzó a regir el 1 de enero de 2024, dando acceso inmediato a ese mercado al 71 % de los productos que actualmente exporta Nicaragua con un arancel del 0 %, como la carne bovina, oro en bruto, azúcar, mariscos, miel, ron, chocolate, arneses y textiles, entre otros.

Nicaragua espera que China se convierta en uno de los principales proveedores de materias primas, insumos, bienes de capital, bienes de consumo, maquinaria, equipo, entre otros, y en un comprador de las exportaciones agropecuarias nicaragüenses y que invierta en la instalación de empresas en zonas francas.