Orbán se entrevistará con Trump en la Casa Blanca el 7 de noviembre

Los preparativos para el encuentro se desarrollan desde hace "largo tiempo", explicó el ministro de Gobernación húngaro, Gergely Gulyás, quien precisó que los dos mandatarios tratarán temas energéticos, económicos, monetarios y de defensa.

Trump y Orbán, que se consideran estrechos aliados, firmarán varios acuerdos en Washington, algunos ya preparados, mientras que otros se negociarán en los próximos días.

Gulyás destacó que Orbán "es el líder europeo que representa el asunto de la paz desde hace más tiempo", algo que el propio Trump también hace.

En ese sentido, los dos líderes tratarán el tema de la paz en Ucrania, prosiguió el ministro.

Respecto a la cancelada cumbre entre Trump y el líder ruso, Vladímir Putin, que estaba prevista celebrarse en Budapest, el ministro magiar expresó su esperanza de que al final sí podría realizarse.

En el marco de la cita de los dos líderes en la Casa Blanca también habrá un encuentro con la prensa, añadió Gulyás.

Orbán y Trump son cercanos aliados y el jefe de Gobierno húngaro fue el único líder europeo que apoyó al entonces candidato republicano en su primera y exitosa campaña electoral del año 2016.