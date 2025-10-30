Perú aprueba la extradición a EE.UU. de peruano acusado de matar a su esposa en California

La resolución, difundida en el boletín de leyes del diario oficial El Peruano fue aprobada por el Consejo Ministros de Perú, tras ser confirmada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia y respaldada por la Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas.

Previamente a su entrega, la autoridad central deberá verificar que Cabrera no cuente con procesos penales pendientes, condenas y requisitorias que sean de conocimiento de las autoridades judiciales peruanas, pues de lo contrario la extradición deberá ser aplazada.

El cuerpo de Sheylla Gutiérrez, de 33 años, fue encontrado a mediados de agosto en un sector del Bosque Nacional de Los Ángeles tras haber sido reportada como desaparecida por sus amigas el pasado 12 de agosto, después de haber anunciado a su familia su intención de separarse por ser víctima de violencia doméstica.

El Departamento del Alguacil de Los Ángeles (LASD) amplió la búsqueda de la peruana después que varios videos captaran a su esposo arrastrando lo que parece ser el cuerpo de la mujer envuelto en una lona por el corredor del edificio donde vivían en Lancaster, una ciudad del condado de Los Ángeles.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Poco después del hallazgo, Cabrera, de 36 años, viajó el 17 de agosto con sus tres hijos de tres, siete y nueve años de regreso a Perú, donde fue detenido pero dejado en libertad por las autoridades peruanas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, el pasado 27 de agosto, Cabrera se presentó voluntariamente en la sede de la Interpol en Lima, después de que se emitió una orden internacional de captura en su contra, y quedó detenido mientras se completaba el trámite de su extradición.

El matrimonio y los tres niños habían ingresado por la frontera sur de EE.UU. en 2023 en busca de asilo y se habían radicado en Lancaster.