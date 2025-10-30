Perú evaluará vincular tarjetas de telefonía a datos biométricos para combatir extorsiones

Así lo informó este jueves el Ministerio del Interior de Perú en un comunicado tras una reunión sostenida con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Policía y empresas de telefonía móvil para evaluar medidas a adoptar frente a los actos delictivos cometidos a través de esta vía telefónica.

En este encuentro se abordaron las crecientes denuncias de extorsión vinculadas al uso indebido de celulares, la banca digital y la comercialización de datos personales.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones también realizará un seguimiento al proceso de revalidación de números telefónicos y al fortalecimiento de los mecanismos de control en la venta de chips telefónicos.

La reunión contó con la participación de los ministros de Interior, Vicente Tiburcio, y de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto.

También asistieron representantes del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), de la Policía Nacional de Perú (PNP) y de las empresas de telefonía Claro, Integratel (antes Movistar), Bitel y Entel, a quienes se solicitó un pliego de problemáticas y soluciones a corto plazo con el objetivo de contrarrestar estos ataques.

Además, la PNP, a través de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y la Dirección de Investigación de Ciberdelincuencia (Dirciberd), se comprometió a "profundizar las solicitudes de levantamiento del secreto de las comunicaciones a las empresas de telefonía", a fin de agilizar las investigaciones contra las redes dedicadas a la extorsión.

En respuesta a la razón del encuentro, el ministro del Interior destacó que la criminalidad "ha encontrado nuevas herramientas tecnológicas para sembrar miedo en la población", por lo que su respuesta debe ser "igual de rápida, moderna y coordinada".

"La seguridad ciudadana es una tarea compartida", expresó Tiburcio, comprometido con la lucha contra la criminalidad que somete al país.

"Solo unidos podremos vencer la extorsión: con información compartida, tecnología, severidad y decisión devolveremos a los peruanos la confianza en sus instituciones y la tranquilidad en sus vidas", completó.

Por su parte, Prieto destacó la importancia de la cooperación de las empresas operadoras de telefonía móvil con las autoridades del sistema de justicia en un momento en que el dispositivo se ha transformado en una herramienta más para amenazar y extorsionar.

Como representantes de la Policía Nacional y de la Fiscalía, estuvieron presentes en la reunión el comandante general, Óscar Arriola Delgado, y el coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, respectivamente.

Asimismo, participaron los viceministros de Orden Interno del Ministerio del Interior, Jorge Cárdenas, y de Comunicaciones, Carlo De Los Santos, representantes de la Superintendencia Nacional de Migraciones, del Poder Judicial, del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), y de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc).