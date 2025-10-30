Petrolera rusa Lukoil venderá activos en extranjero al grupo Gunvor tras sanciones EE.UU.

En un comunicado, Lukoil informó de que recibió una oferta del grupo Gunvor, registrado en Chipre, para adquirir Lukoil International GmbH, filial de Lukoil y propietaria de sus activos internacionales.

"Las partes ya acordaron los términos clave de la transacción. Lukoil, por su parte ha aceptado la oferta y se ha comprometido a no negociar con otros posibles compradores", añade la nota de prensa.

El grupo Gunvor, una empresa multinacional de comercialización de energía, fue fundado por Tímchenko y el multimillonario sueco Torbjörn Törnqvist en el año 2000.

En 2014 el magnate ruso vendió a Törnqvist su participación en el grupo, transacción cuyo montante no fue revelado y se llevó a cabo un día antes de que Tímchenko fuera incluido en la lista de sancionados por Estados Unidos tras la anexión de Crimea por Rusia.

Este lunes, Lukoil anunció su propósito de vender todos sus activos en el extranjero después de que la semana pasada la Administración de Estados Unidos anunciar la imposición de sanciones contra ella y contra Rosneft, la mayor petrolera de Rusia, como forma de presión a Moscú para que acceda a negociar la paz con Ucrania.

Según el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, estas sanciones podrían causar pérdidas de unos 5.000 millones de dólares mensuales a la industria petrolera de Rusia, la principal fuente de financiación de su campaña militar en Ucrania.