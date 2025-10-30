Piden el respeto de los derechos de los dos españoles detenidos en Guinea Ecuatorial

Esta solicitud responde a la petición de amparo urgente realizada por el hermano de David Rodríguez, técnico de televisión que permanece preso junto a Javier Marañón en la cárcel de Playa Negra de Guinea Ecuatorial, conocida por las graves vulneraciones de derechos humanos que allí se cometen.

El defensor pidió al Gobierno español que actúe para solicitar la libertad inmediata de los dos arrestados si no hay cargos justos, reclamar que se garanticen las condiciones humanas durante el proceso y que cuenten con un "juicio justo".

David Rodríguez y Javier Marañón fueron detenido a principios de año y el segundo está actualmente en huelga de hambre.

El Parlamento Europeo ya solicitó este mes de octubre a las autoridades de Guinea Ecuatorial que levanten la prisión preventiva en la que mantienen a los dos españoles y reclamó que se garanticen su derecho a un juicio justo, atención médica y asesoramiento jurídico.

El Defensor de la Ciudadanía apuntó que los diez meses que llevan detenidos es un tiempo excesivo en el que no se han producido avances y confía en que el Gobierno coordine las actuaciones necesarias para garantizar el bienestar de los dos arrestados.

Ambos fueron arrestados el pasado enero por su presunta implicación en una trama de fraude empresarial asociada a la implantación de la televisión digital terrestre en el país.

Esta petición de auxilio se suma a otras acciones, como una recogida de firmas en Change.org que advierte de que ambos están en peligro de muerte y que fueron detenidos pese a ser simples trabajadores de una empresa acusada de fraude.

El texto añade que los dos se encuentran en condiciones inhumanas, totalmente aislados y sin visitas, sin atención médica ni acceso a comida adecuada, por lo que los dos sufren graves problemas de salud.