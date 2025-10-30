Polonia intercepta otro avión de reconocimiento ruso sobre el Báltico

Durante una rueda de prensa en Kartuzy (norte), el ministro polaco confirmó que hoy aviones polacos interceptaron un avión de reconocimiento ruso sobre el Mar Báltico, "al igual que (ocurrió) ayer", en referencia a una situación similar registrada en la que la Fuerza Aérea de Polonia había escoltado a un avión ruso Il-20 que volaba en espacio internacional sin haber comunicado su plan de vuelo y con el transpondedor apagado.

Mientras tanto, la autoridad que regula la aviación civil de Polonia, la PANSA, comunicó la reapertura para vuelos comerciales de Radom y Lublin (este), que de manera temporal vieron restringida su actividad al uso exclusivamente militar a petición del Comando Operativo para "garantizar la libertad de acción de la aviación militar polaca y aliada" en las misiones de patrulla que se activaron desde ayer, tras los ataques rusos en el oeste de Ucrania.

Además, las autoridades militares polacas informaron hoy en un mensaje publicado en la plataforma X que se ha dado por concluida la alerta "de nivel máximo" que se activó a raíz de los ataques rusos.

"Agradecemos a la Alianza del Atlántico Norte, la Real Fuerza Aérea Noruega, la Fuerza Aérea Española y la Fuerza Aérea Turca su apoyo en la operación, cuyas aeronaves contribuyeron a garantizar la seguridad del espacio aéreo polaco este día. También agradecemos a la Bundeswehr su compromiso y apoyo con las aeronaves y el sistema Patriot, que refuerzan la protección del espacio aéreo polaco", se puede leer en el mensaje.

Por otra parte, el ministro polacoz hizo hincapié en que, "quienes emplean una retórica antialemana, antiucraniana, avivando tales sentimientos, están actuando en contra de los intereses del Estado polaco".

Finalmente, el ministro informó también hoy sobre la llegada de dos helicópteros de ataque Apache adicionales a la Brigada de Aviación del Ejército de Tierra en la base de Inowrocław (centro), como parte del acuerdo de préstamos militares con Estados Unidos.