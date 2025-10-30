Presidenta MSF España: Estamos haciendo lo que podemos en guerras que no responden normas

“Estamos haciendo lo que podemos en un mundo cada vez más complejo, con menos acceso a las poblaciones más desfavorecidas, con más violencia y conflictos, con guerras que no responden a ninguna norma y que tienen como objetivo la población civil, donde el derecho humanitario es vapuleado todos los días y donde se está desmantelando a velocidad de vértigo el sistema de ayuda humanitaria global”, apuntó Gil durante una intervención en la tribuna ForoSalud del Foro Nueva Economía en Madrid.

La presidenta rescató la frase escrita por el doctor Mahmoud Abu Nujaila -“Hicimos lo que pudimos”- poco antes de ser asesinado en el hospital Al Awda de Gaza en noviembre de 2023: “Esas palabras reflejan la desesperación de un médico que, a pesar de las bombas y la destrucción, siguió hasta el último minuto tratando de cuidar a los pacientes que no podían ser evacuados. Esta imagen simboliza a la perfección la situación actual de la acción humanitaria en el mundo”, señaló.

Gil recordó que “565 trabajadores humanitarios, entre ellos 15 compañeros de Médicos Sin Fronteras y 250 periodistas han sido asesinados en la Franja de Gaza”, y que pese al cese al fuego -que ha sido quebrantado esta semana con ataques israelíes que han dejado ya más de 100 muertos- hay 15.600 personas esperando evacuación médica en el enclave.

Entre julio de 2024 y agosto de 2025 hasta 740 pacientes, incluidos 137 niños y niñas, han fallecido esperando una evacuación.

Gil también destacó la crisis que vive Sudán, que actualmente es la mayor de todo el planeta, con 12 millones de personas desplazadas y miles de muertos (hay una discrepancia de cifras entre los organismos que varían entre los 12.000 y los 150.000).

Se trata, según la presidenta, de “una guerra contra la población civil donde se han cruzado también todas las líneas rojas imaginables y que ni siquiera aparece en los medios, una crisis que se sucede con el silencio cómplice de la mal llamada comunidad internacional”.

En este contexto, Gil considera que existe “una crisis sin precedentes” en el sistema humanitario global: “Este cataclismo (...) amenaza con revertir décadas de avances”.

“La reducción dramática de la ayuda exterior de EEUU con el desmantelamiento de USAID es parte de una desvinculación más amplia por parte de los principales países donantes como Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Finlandia, Suiza, Suecia o Bélgica”, comentó Gil, en recortes que han impactado “a la vida de millones de personas que viven en aquellas zonas del mundo que se encuentran fuera del foco mediático”.

Médicos Sin Fronteras, que no depende de fondos públicos y se financia por donaciones privadas, “pese a su dependencia, no es inmune a esta catástrofe”.

“Cada día nuestros equipos nos reportan la retirada progresiva de organizaciones por falta de fondos y estamos más solos que nunca en las tomas de conflicto”, dijo Gil, quien añadió que “este nuevo escenario nos está obligando a tomar decisiones muy difíciles, porque no podemos cubrir todas las necesidades”.