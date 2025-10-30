Prisión provisional para el joven afgano acusado de un triple apuñalamiento en Londres

Safi Dawood fue acusado de asesinar a Wayne Boradhurts, de 49 años; de intentar quitar la vida a su casero, Shahzad Farrukh, de 45 años, y a un menor de 14 años y de posesión de arma ofensiva, según la lectura de cargos que tuvo lugar hoy en el Tribunal de Westminster (Londres).

El fiscal Theo Woodhead relató al tribunal londinense que Dawood se puso en contacto con su casero antes del incidente por Whatsapp y le pidió que fuera a su habitación, donde se encontró al joven con un cuchillo de grandes dimensiones.

Farrukh consiguió, sin embargo, salir de la casa y logró pedir ayuda a los vecinos, hacia los que Dawood se acercó mientras algunas personas auxiliaban tanto al casero como a un niño de 14 años que había sufrido heridas en sus manos, según relató uno de los testigos.

Uno de los vecinos, según el fiscal, golpeó al joven afgano con un bastón, lo que le hizo retroceder.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Wayne Boradhurts fue atacado mientras paseaba a su perro y murió en el lugar tras sufrir múltiples puñaladas en el cuello, el pecho y el costado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Ministerio del Interior británico confirmó esta semana que el sospechoso había entrado en el Reino Unido metido en un camión en noviembre de 2020 y se le había concedido asilo y permiso de residencia en 2022, si bien no estaba alojado en ningún hotel de migrantes o en instalaciones del Gobierno.