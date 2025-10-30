Responsable de DD.HH. de UE insta a "valentía política" en defensa del Derecho Humanitario

"La justicia se encuentra actualmente amenazada. Se requiere liderazgo político, es decir, voluntad política, incluso valentía política, como demuestran los dos ministros (de Exteriores) presentes", dijo Ollondren, durante su intervención en el Foro de la Paz de París, en un panel dedicado a la protección del Derecho Internacional en el mundo y que compartió con Jean-Noël Barrot y José Manuel Albares, ministros de Exteriores de Francia y España, respectivamente.

Ollongren, quien al término del evento mantuvo una reunión bilateral con Albares, consideró que ese liderazgo es "fundamental" para defender el Derecho Internacional.

La política neerlandesa abogó por unir a las personas para promover la creación de coaliciones por la paz y conectar con la sociedad civil, ya que es la gente que está sobre el terreno la que mejor puede recopilar las pruebas necesarias para la rendición de cuentas y, por tanto, para que se haga justicia.

"Es lo que Europa y la Unión Europea también deben hacer. Debemos ser muy concretos. También debemos reconocer que no podemos hacerlo solos. Nadie puede", dijo la que fuera ministra de Defensa (2022-2024) y viceprimera ministra y ministra del Interior (2017-2022) de los Países Bajos.

Para Ollongren, actualmente existe "una gran paradoja: hemos construido un sistema de derecho internacional que nunca ha sido tan complejo ni tan accesible como lo es hoy. Y, a la vez, nunca ha estado tan amenazado", como pone en evidencia también que Naciones Unidas está siendo atacada y cuestionada.

"Esto significa que debemos alzar la voz, contrarrestar esta paradoja y trabajar" en defensa del Derecho Internacional en el mundo porque "hay muchísimas guerras, muchísima gente sufriendo, muerta. Muchísima gente que se ve obligada a huir de su país".

Lamentablemente, dijo, "vivimos en tiempos en que a los Estados y a los actores no estatales no les importa la ayuda humanitaria. Cada vez más civiles necesitan atención médica, ayuda humanitaria (...) lo vemos hoy en Sudán, lo vemos en Gaza, lo vemos en Ucrania, lo vemos en otros lugares del mundo".

Por ello, abogó a favor de que la UE se erija como "la voz de esta causa".

"Ahora que el mundo se centra en el fortalecimiento de las capacidades militares, debido a la importancia de la seguridad, debemos actuar en consecuencia. Sin embargo, esto debe ir de la mano con el poder blando, el fortalecimiento de capacidades y la promoción (del derecho) internacional", concluyó.

En parecidos términos se expresó en el mismo panel la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Mirjana Spoljaric-Egger, quien también instó este jueves a incrementar la presión política, como se ha hecho en Gaza, para tratar de revertir el incremento de conflictos a gran escala que se han multiplicado en el mundo en la última década.

El Foro de París por la Paz, que termina hoy, ha reunido a más de 3.000 participantes durante dos días en el Palacio Chaillot, frente a la Torre Eiffel, para tratar de "construir alianzas por la paz, la gente y el planeta", según reza el lema de su octava edición.