Rosalía adelanta al New York Times temas de 'Lux', donde canta en trece idiomas

Rosalía es la artista invitada del nuevo episodio de 'Popcast' en el que, de la mano de los periodistas Jon Caramanica y Joe Coscarelli, indaga en su nuevo disco y en las figuras que le sirvieron de inspiración para elaborarlo.

"Han sido tres años trabajando en un proyecto completamente diferente a lo que había hecho antes. Daba un poco de miedo", confiesa la catalana, que habla en inglés durante el episodio.

La músico desvela al rotativo fragmentos de 'Sexo, violencia y llantas', 'Dios es un stalker', 'Sauvignion Blanc', 'La rumba del perdón', 'La perla', 'Reliquia' y 'Mio cristo', canciones en las que se entremezclan géneros como el flamenco, la ópera y el pop.

Los temas siguen una narrativa dividida en cuatro movimientos, formando "un viaje" en el que el oyente "encontrará diferentes voces" y escuchará de su voz hasta trece idiomas, entre los que se incluyen ucraniano, alemán, arabé o japonés.

Para lograr esto, la cantante asegura que, durante todo un año, se ha dedicado "exclusivamente a las letras y la fonética" del disco, que saldrá a la luz el 7 de noviembre.

Aunque afirma que se ayudó del traductor de Google para escuchar cómo sonaban sus letras en otros idiomas, asegura que no se ha ayudado de la inteligencia artificial, sino que "todo es investigación y práctica".

Su exploración de otras lenguas viene de su deseo de "querer comprender mejor al otro", y añade que el uso de diversos idiomas en 'Lux' "tiene mucho que ver con la historia" que le inspira en cada canción.

Así, incide, si canta en alemán -como en el primer sencillo del disco, 'Berghain'- es porque hay inspiración en Hildegarda de Bingen, una santa alemana, y si interpreta en español en 'Sauvignon Blanc' es porque se inspira en Santa Teresa.

El álbum bebe del misticismo feminino y obras de autoras como Simone Weil o Chris Kraus, así como de monjas poetisas, teoría feminista y hagiografías, obras biográficas sobre los santos.

"Esa sensación espiritual siempre ha estado ahí, solo que nunca la había racionalizado ni había intentado intelectualizarla", explica.

A la hora de plantear este álbum, se preguntó: "¿Qué necesito leer? Porque, al fin y al cabo, hacer discos para mí es una excusa para hacer lo que realmente quiero hacer".

Y en este caso, incide, "solo quería leer más", porque hacía mucho tiempo que no leía tanto como le gustaría, y deseaba además "profundizar" en distintos tipos de música, como en "un proyecto de investigación".

La catalana celebró ayer una 'listening party' en México en la que fanáticos seleccionados aleatoriamente pudieron escuchar en exclusiva 'Lux', un evento que repetirá en otras ciudades como Nueva York, Barcelona o Buenos Aires.