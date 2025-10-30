Rusia espera que proyecto de ley israelí para anexionar Cisjornania ocupada no prospere

"Esperemos que no se llegue a la aprobación definitiva de este proyecto de ley", afirmó Zajárova en su rueda de prensa semanal, en referencia a la propuesta de anexionar estos territorios aprobada en una lectura preliminar por el Parlamento israelí (Knéset) el pasado 22 de octubre.

Zajárova alertó que "en caso contrario no será posible evitar una nueva y peligrosa escalada tanto en el territorio palestino ocupado como en todo Oriente Medio".

"Los intentos internacionales pacificadores, promovidos con grandes esfuerzos y encaminados a reducir la confrontación, se verán socavados y relegados", dijo.

La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia recalcó la posición de Moscú, según la cual "la solución del problema palestino solo se puede alcanzar por vías político-diplomáticas".

"Vemos como principal tarea a día de hoy garantizar una paz estable en la región y preparar las condiciones necesarias para las conversaciones directas entre palestinos e israelíes" para la creación de un estado palestino "independiente y territorialmente íntegro, que coexista en paz y concordia con Israel".

El proyecto de ley israelí para aplicar la soberanía a los territorios de Judea y Samaria (denominación bíblica de Cisjordania) fue aprobado en lectura preliminar por la Knéset con una mayoría de 25 a favor y 24 en contra.

Este primer paso precede a otras tres votaciones que serán necesarias para convertir este proyecto en ley.

Palestina no cuenta con continuidad territorial, y mientras en Gaza gobernaba la rama política de Hamás, en Cisjordania permanece la Autoridad Nacional Palestina (ANP), encabezada por Mahmud Abás.

Si bien en la mayor parte de esta zona (la denominada Área C que equivale al 60 % del territorio) Israel posee tanto control militar como civil desde los Acuerdos de Oslo de 1993.

Además, existen cientos de puestos de control militares israelíes a lo largo de toda Cisjordania, y un sistema de permisos que no permite el libre movimiento de los palestinos entre ciudades, prohibiendo a muchos la entrada a Jerusalén, entre otras urbes.