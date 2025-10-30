Rusia toma dos localidades en Zaporiyia y Járkov y estrecha el cerco a Kúpiansk

"Las unidades de la agrupación militar Vostok (Oriente) continuaron adentrándose en las defensas enemigas y liberaron la localidad de Krasnogorske de la región de Zaporiyia", informó el mando militar ruso en su parte de guerra diario.

Esta localidad está en la misma línea del flanco oriental del frente de Zaporiyia y Dnipropetrovsk donde las fuerzas rusas ocuparon la víspera tres localidades en un intento de rodear por el norte la ciudad de Huliaipole, otro importante bastión ucraniano en esta región.

Además Defensa señaló que "las unidades de la agrupación militar Zapad (Occidente) liberaron la localidad de Sadove de la región de Járkov".

La toma de esta localidad, al sur de Kúpiansk, es un paso más para presionar a las fuerzas enemigas en los márgenes del río Oskol e intentar cortar los abastecimientos de los defensores de la ciudad.

El mando castrense ruso denunció que en la cercanías de la localidad de Petropavlivka, ubicada al este de Kúpiansk, las fuerzas ucranianas atacaron con drones a un grupo de doce soldados de la Brigada 14 del Ejército ucraniano que decidieron rendirse, matando a nueve de ellos.

"Tres militares fueron trasladados a un lugar seguro", señaló Defensa.

En Pokrovsk, importante nudo logístico también rodeado por las fuerzas rusas desde el fin de semana, "fueron abortados nueve intentos del enemigo de atacar las posiciones de nuestras fuerzas y romper el cerco en dirección al norte y al noroeste, así como el intento de desbloquear la agrupación del Ejercito ucraniano en la localidad de Gríshino de la república popular de Donetsk", indicó Defensa.

El jefe del Estado Mayor de Rusia, Valeri Guerásimov, anunció el domingo que el ejército había logrado rodear a medio centenar de batallones -unos 10.500 soldados- en Kúpiansk y Pokrovsk.

Con todo, tanto blogueros militares rusos como el estadounidense Instituto de Estudio de la Guerra pusieron en duda las afirmaciones de Guerásimov.