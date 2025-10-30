Sánchez vive en el Senado un tenso interrogatorio sobre supuesta corrupción en su partido

La sesión en la comisión de investigación del llamado 'Caso Koldo' en la Cámara Alta, donde se han cruzado acusaciones tensas, ironía y reproches, ha puesto el foco en la financiación del partido, las figuras políticas envueltas en la trama y las acusaciones que afectan al círculo más cercano del líder socialista.

Este caso involucra al exministro socialista de Transportes José Luis Ábalos y un antiguo asistente de este, Koldo García, y recientemente se ha visto salpicado quien era mano derecha de Sánchez y exnúmero tres del Partido Socialista español, Santos Cerdán, que ingresó en junio en prisión preventiva por su presunta implicación en este entramado de cobro y reparto de comisiones ilegales que habrían pagado constructoras por la adjudicación irregular de obras públicas.

Sánchez, que realizó una defensa férrea de su gestión, la financiación "absolutamente regular" del PSOE y la transparencia de su formación, se ha visto obligado a responder a preguntas directas sobre la supuesta recepción de dinero en sobres y la liquidación de gastos en efectivo en la sede del PSOE.

El presidente admitió estar "convencido" de que "en alguna ocasión" ha podido liquidar gastos en efectivo al PSOE "siempre contra factura" por sus actividades como secretario general socialista y ha garantizado que estas liquidaciones se llevan a cabo "siempre, siempre, siempre con justificante" y que tiene unos gastos justificados y con "trazabilidad".

Además, Sánchez recordó que el PSOE, según la Comisión Nacional de Transparencia, es "el partido más transparente": "El partido no tiene pagos sin documentar", aseguró Sánchez, que indicó que si le preguntan si es normal que se liquide en efectivo "siempre contra factura", él lo ve "normal, siempre dentro de los límites".

La sesión ha estado marcada por la tensión y el choque con el presidente de la Comisión de investigación, Eloy Suárez (del conservador Partido Popular), quien en varias ocasiones ha llamado la atención al jefe del Ejecutivo por demorar sus respuestas.

Sánchez, por su parte, lamentó la creación de estas comisiones de investigación, a las que ha calificado de "comisiones de difamación" y un "circo", lo que el presidente de la comisión ha tildado de falta de respeto.

Preguntado por las relaciones personales de Ábalos, incluyendo conexiones con mujeres prostituidas "pagadas con dinero público", Sánchez destacó las cualidades políticas de quien fuera miembro de su gobierno, pero manifestó que "desconocía" sus hábitos personales y que le "repugnan" y "decepcionan".

El líder socialista eludió responder si fue avisado de las "andanzas" de Ábalos, limitándose a reiterar que su partido actuó "en cuanto se tuvo conocimiento de los hechos".