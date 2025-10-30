Seúl y Tokio acuerdan reforzar su cooperación en medio de desafíos estratégicos actuales

"En medio de las rápidamente cambiantes dinámicas internacionales y entorno comercial, creo que Corea del Sur y Japón, países vecinos que comparten muchas similitudes, deben fortalecer su cooperación orientada al futuro más que nunca", dijo Lee en sus comentarios en el arranque del encuentro, recogió la agencia de noticias Yonhap.

El mandatario surcoreano afirmó que Seúl y Tokio comparten muchos desafíos comunes y señaló que compartiendo experiencias y trabajando juntos "podremos abordar con éxito no sólo los problemas internos, sino también los internacionales".

Takaichi indicó que Japón y Corea del Sur son "vecinos importantes" y coincidió en que en el actual contexto estratégico, las relaciones bilaterales "adquieren mayo relevancia", según detalles publicados por la cadena pública nipona NHK.

"Estoy convencida de que es beneficioso para ambos países desarrollar de manera constante las relaciones bilaterales con una visión de futuro, consolidando los cimientos de nuestra relación hasta la fecha. Con este fin, me gustaría emplear la diplomacia itinerante y mantener una comunicación fluida con el presidente (Lee)", añadió la primera ministra.

El encuentro entre Lee y Takaichi en la víspera del arranque de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), se produce en un contexto de incertidumbre en las relaciones entre Seúl y Tokio tras su elección como la primera mujer mandataria de Japón.

Takaichi es conocida por su revisionismo histórico y por ser partidaria de reformar la Constitución pacifista del país asiático, temas sensibles para las potencias vecinas, víctimas principales del colonialismo militar nipón en siglos pasados, y en particular sobre su dominio de la península coreana entre 1910 y 1945.

La primera conversación entre sus líderes fue seguida con gran interés a nivel local, ya que servirá como un barómetro para el futuro de las relaciones entre ambos países, que habían mejorado significativamente durante los mandatos de sus dos predecesores.