Stellantis se da un batacazo en bolsa por las dudas tras la mejora en julio-septiembre

En la Bolsa de París, las acciones del gigante automovilístico iniciaron la sesión con un descenso relativamente leve, inferior al 1 %, pero la caída se agravó al cabo de unos minutos y, sobre todo, a media tarde, cuando llegó a perder más del 10 %.

Tras haber cerrado el miércoles, antes de que se hicieran públicos sus resultados trimestrales, en 9,701 euros, su cotización en el mercado francés llegó a bajar hasta 8,587 euros, pero en la última parte de la jornada el descalabro se moderó un poco.

Al final del día, sus acciones se negociaban a 8,852 euros, un retroceso del 8,75 %. La evolución fue muy similar en la Bolsa de Milán, donde cerró con una caída del 8,88 %. En ese momento, las acciones del grupo perdían un 8,24 % en la Bolsa de Nueva York.

Desde comienzos de año, las acciones del gigante del automóviel se ha depreciado más del 30 % en la Bolsa de París.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el tercer trimestre, Stellantis facturó 37.200 millones de euros, un aumento del 13 % respecto al mismo periodo de 2024 que se explica sobre todo por su importante recuperación en Norteamérica, su principal mercado y el más rentable, pero también en Europa, Oriente Medio y África, que compensó la caída en Sudamérica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ese incremento del volumen de negocios, el primero tras siete trimestres consecutivos a la baja, se fraguó en particular en Estados Unidos, donde las matriculaciones ascendieron un 35 % hasta 403.000 unidades, con un volumen de negocios que fue de 16.047 millones de euros, un 29 % más que un año antes.

El fabricante automovilístico confirmó sus previsiones financieras para el segundo semestre, en el que anticipa "una mejora de la facturación neta, del margen y del flujo de caja industrial".

No obstante, la empresa reconoció que tendrá que asumir cargas adicionales en la segunda parte del año para ajustar sus planes estratégicos en respuesta a evoluciones de la reglamentación, pero también a las variaciones geopolíticas o macroeconómicas.