Taiwán reafirma su "confianza" en las relaciones con EE.UU. tras la reunión Trump-Xi

En declaraciones recogidas por la agencia CNA, el canciller isleño señaló que "seguía de cerca" el diálogo entre los líderes de las dos potencias, y recordó que, en su reciente encuentro con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, Trump "subrayó la importancia de la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán".

El jefe de la diplomacia taiwanesa recalcó que existe una "estrecha cooperación" con EE.UU. en materia de seguridad, economía, tecnología y cultura, y constató que ambas partes mantienen un canal de comunicación "fluido".

Respecto a las afirmaciones del presidente taiwanés, William Lai, quien este miércoles llamó a oponerse con "mayor firmeza" a la "anexión, a la agresión y a la promoción de la 'unificación' (con China)", Lin denunció que Pekín "intenta una y otra vez cambiar el 'statu quo', por lo que Taiwán, naturalmente, debe defenderlo".

"Eso que llaman 'promover la unificación' es, en realidad, un intento de cambiar el statu quo en el estrecho de Taiwán (...). Debemos seguir defendiendo la paz en el Estrecho y la seguridad de Taiwán", afirmó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Eric Chu, presidente saliente del principal partido opositor de Taiwán, el Kuomintang (KMT), que aboga por estrechar los lazos entre Taipéi y Pekín, expresó su esperanza de que el encuentro en Corea del Sur "tenga un efecto positivo en las tensiones comerciales y geopolíticas entre ambas potencias" y "contribuya aún más a la paz en el Estrecho".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con todo, Chu insistió en que ser cercano a Estados Unidos "no significa estar supeditado a él" y que "lo más importante es retomar poco a poco el diálogo y los intercambios entre las dos orillas" del Estrecho, puesto que depender totalmente de Washington "conlleva demasiadas incertidumbres y presiones".

El futuro de Taiwán podría haber figurado entre los temas abordados en la reunión celebrada en Corea del Sur entre Xi y Trump, aunque el mandatario estadounidense ya había adelantado que, en principio, no trataría con su homólogo chino la situación de la isla, gobernada de forma autónoma desde 1949 y considerada por Pekín como una "parte inalienable" de su territorio.