Talibanes anuncian acuerdo con Pakistán para seguir diálogo y evitan el fin de la tregua

"El Emirato Islámico de Afganistán ha creído en la diplomacia y el diálogo desde el principio", dijo el principal portavoz talibán, Zabihullah Mujahid, en un comunicado en la red social X en el que aseguró que Kabul había abordado el proceso "con honestidad y seriedad".

Mujahid describió las negociaciones como "un proceso complejo" y confirmó que se produjeron "a petición y mediación de los gobiernos hermanos de Turquía y Catar", al tiempo que agradeció a ambos países por su "mediación y facilitación" de las discusiones.

Esta conclusión pone fin a 48 horas de crisis diplomática, después de que las conversaciones fracasaron el martes y ambas partes confirmaron la ruptura entre mutuas acusaciones.

El Gobierno paquistaní acusó entonces a Kabul de "querer arrastrar a su pueblo a una guerra innecesaria", mientras que los talibanes culparon a Islamabad de presentar "exigencias irrazonables e ilógicas".

La exigencia central de Pakistán es que Kabul tome "medidas verificables" contra el Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), un grupo insurgente conocidos como los talibanes paquistaníes al que acusa de usar Afganistán como "refugio".

Los talibanes califican esto de "irrazonable" y sostienen que el TTP es un "problema interno" de Pakistán.

La tregua se salvó el jueves, cuando Pakistán confirmó que su delegación, que ya estaba en el aeropuerto para marcharse, había aceptado quedarse en Estambul y "dar otra oportunidad a la paz" tras una petición de los mediadores.

El ministro de Defensa paquistaní, Khawaja Asif, acusó el jueves a la India de librar una guerra de baja intensidad desde Afganistán y amenazó con "entrar" en territorio afgano.

El diálogo buscaba consolidar el alto el fuego acordado en Doha el 19 de octubre. Esa tregua detuvo los peores enfrentamientos fronterizos en décadas, que estallaron a mediados de mes con ataques aéreos paquistaníes en suelo afgano y una contraofensiva talibán que dejó decenas de muertos.

El comunicado de Mujahid concluyó que el régimen talibán "busca relaciones positivas con Pakistán basadas en el respeto mutuo, la no injerencia en los asuntos internos y el principio de no suponer una amenaza para nadie".