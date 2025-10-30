Telefónica Brasil gana 797 millones de dólares hasta septiembre, un 13,4 % más

La filial de la empresa española, líder de su ramo en el mercado brasileño bajo la marca Vivo, facturó en los primeros nueve meses del año 43.984 millones de reales (unos 8.170 millones de dólares), un 6,6 % más que en el año anterior.

En cuanto a los resultados del tercer trimestre, la empresa reportó una facturación de 14.949 millones de reales (unos 2.777 millones de dólares) y ganancias netas de 1.888 millones de reales (unos 350 millones de dólares), un crecimiento interanual del 6,5 % y del 13,3 %, respectivamente.

La mejora de los indicadores se notó especialmente en el negocio de servicios digitales y datos corporativos, cuya facturación interanual creció un 19,8 % en los primeros nueve meses del año, hasta alcanzar los 4.059 millones de reales (unos 754 millones de dólares).

Por otro lado, el servicio de líneas de celular, la principal área de negocio de la empresa, facturó 28.542 millones de reales (unos 5.302 millones de dólares), un 6,4 % más que en el mismo periodo del año pasado.

El EBITDA de los nueve meses del 2025 se situó en 18.123 millones de reales (unos 3.366 millones de dólares), un aumento interanual del 8,6 %.