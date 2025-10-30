Tres argentinos que peleaban con el Ejército de Ucrania contra Rusia mueren en combate

Las víctimas fueron identificadas como José Adrián Gallardo, de 53 años, Ariel Hernán Achor, de 25 años y Mariano Alberto Franco, de 47 años, según informó el portal Infobae.

Los soldados, agregó el portal, no integraban ni habían integrado las filas del Ejército argentino sino que habían sido contratados como mercenarios hace dos meses.

Su fallecimiento se produjo cuando fueron sorprendidos por las tropas rusas durante un asalto y atacados con drones.

Gallardo, Achor y Franco no son los primeros argentinos fallecidos en combate. El pasado julio se conoció la muerte de Emmanuel Vilte, un argentino de 39 años que luchaba junto al ejército ucraniano desde diciembre de 2022.

Sumi fue una de la decena de regiones alcanzadas este miércoles durante un ataque ruso con 653 drones y más de 50 misiles que provocó la muerte de al menos dos personas y tuvo entre sus principales objetivos el sistema energético ucraniano, según informó en su cuenta de X el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.