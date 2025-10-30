Tribunal colombiano admite demanda para anular personería jurídica del partido de Petro

La demanda de nulidad fue interpuesta ante el máximo tribunal de lo contencioso administrativo por los abogados Samuel Ortiz Mancipe y Lucas Durán contra dos resoluciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) que avalaron la fusión del Pacto Histórico con la Unión Patriótica, el Polo Democrático Alternativo y el Partido Comunista.

Estos tres partidos están siendo investigados por presuntas inconsistencias en los reportes financieros de la campaña para las elecciones municipales de 2023 y, por esa razón, habían quedado inicialmente por fuera del trámite de unificación legal del Pacto Histórico.

La anulación de la personería jurídica implicaría que el Pacto Histórico dejaría de existir como sujeto político, lo que lo inhabilitaría para recibir financiación pública o presentar candidatos en elecciones.

Tras conocer la noticia, Petro advirtió que si el Consejo de Estado falla a favor de la demanda y prohíbe la personería jurídica de su coalición pedirá que intervengan de inmediato "organismos internacionales de Derechos Humanos" y presentará una tutela ante la Corte Constitucional.

"El derecho constitucional y universal a elegir y ser elegido debe sobrevivir en Colombia, si queremos Democracia y Libertad", señaló en X el mandatario, tras afirmar que una eventual prohibición de la personería jurídica iría "contra lo que ordena la Constitución".

El pasado domingo, el Pacto Histórico celebró una consulta interna en la que eligió, con más de 1,4 millones de votos, al senador Iván Cepeda, miembro de la UP, como su candidato presidencial de cara a las elecciones que se celebrarán el 31 de mayo de 2026.