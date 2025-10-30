Tribunales de 85 países reunidos en Madrid llaman a respetar la independencia judicial

Son algunas de las conclusiones del VI Congreso de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional, que congregó esta semana en la capital de España a más de 300 participantes.

Uno de los puntos principales del congreso, organizado por el Tribunal Constitucional español y la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, fue la denuncia de las amenazas a la independencia de los tribunales y cortes constitucionales miembros de la conferencia mundial.

La conferencia puso de manifiesto que las amenazas a la independencia "no son ni hipotéticas ni aisladas y que muchos se enfrentan a injerencias políticas en los nombramientos, retrasos en la ejecución de sus decisiones o campañas dirigidas a minar la confianza pública en ellos".

Igualmente, que en algunos casos se intentó debilitar el control constitucional mediante restricciones presupuestarias o procesales, lo que a juicio de los miembros de la conferencia "erosiona el Estado de derecho".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los participantes en el congreso concluyeron que "la independencia judicial no es un privilegio de la magistratura, sino una salvaguarda para todos, una garantía de que los derechos se defienden sin miedo ni favoritismos".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Precisa recursos adecuados y respeto institucional y protegerla es una responsabilidad permanente compartida por todos", afirmaron los tribunales constitucionales reunidos en Madrid. Destacaron, además, que las sentencias crean marcos jurídicos que perduran más allá de ciclos electorales y programas políticos.

Las conclusiones fueron presentadas en la última sesión del congreso, moderada por la vicepresidenta del Tribunal Constitucional de España, Inmaculada Montalbán, quien subrayó el papel esencial de los tribunales constitucionales.

"Sus decisiones no solo corrigen vulneraciones de derechos fundamentales, sino que contribuyen a orientar políticas públicas, limitar los excesos del poder y trazar el rumbo hacia un desarrollo más equitativo y sostenible", dijo.

En este contexto, los participantes en el congreso subrayaron la necesidad de garantizar el derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible y se comprometieron a defender marcos jurídicos que impidan daños ecológicos irreversibles y que confirmen las obligaciones del Estado para las generaciones futuras.

También concluyeron que la conectividad digital, el acceso justo a la información y la gobernanza ética de las tecnologías emergentes son elementos vitales para el desarrollo humano.

Montalbán concluyó solicitando que se garantice la participación de las mujeres en la toma de decisiones y advirtió de que la igualdad constituye en sí misma "un precioso legado y su cuestionamiento, aplazamiento o pérdida impactará negativamente en el desarrollo de las democracias”.