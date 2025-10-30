Trump dice que China le ha prometido empezar a comprar energía estadounidense

"China acordó comenzar el proceso de compra de energía estadounidense. De hecho, podría concretarse una transacción de gran escala relacionada con la compra de petróleo y gas del Gran Estado de Alaska", dijo en su red social, Truth Social.

Según el líder republicano, el secretario estadounidense de Energía, Chris Wright, el de Interior, Doug Burgum, y los equipos encargados del sector energético de uno y otro país se reunirán para ver si se puede cerrar dicho acuerdo.

El encuentro entre Trump y Xi tuvo lugar en Corea del Sur después de que representantes comerciales de ambos países acordaran en Kuala Lumpur el domingo, en la quinta ronda de negociaciones desde abril, un "acuerdo preliminar" para aliviar las tensiones comerciales.

Trump apuntó en Truth Social que su reunión fue "realmente buena".

"Hay un enorme respeto entre nuestros dos países, y eso solo se fortalecerá con lo que acaba de ocurrir", subrayó el mandatario, que dijo estar "extremadamente honrado" de que Xi haya autorizado a China comprar "enormes cantidades" de soja, sorgo y otros productos agrícolas.

Los agricultores estadounidenses, añadió Trump, "¡estarán muy contentos!": "Como dije una vez durante mi primera Administración (2017-2021), deberían salir de inmediato a comprar más tierras y tractores más grandes".

Esta reunión fue la primera de ambos presidentes en persona desde 2019, y también la primera desde el regreso del republicano a la Casa Blanca el pasado enero.

Trump recordó en su red social que China se ha comprometido a mantener el flujo de tierras raras y minerales críticos, entre otros, de manera "abierta y libre", y que, "de forma muy significativa", también ha sostenido que colaborará con Washington "con diligencia" para frenar la llegada de fentanilo a EE.UU..